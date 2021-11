Z avtom na streho, enega rezali iz vozila

Agencija RS za zaščito in reševanje poroča, da se je ob 21.03 na cesti Štrekljevec–Jugorje pri naselju Maline pri Štrekljevcu v občini Semič voznik z osebnim vozilom prevrnil na streho. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj so dve poškodovani osebi oskrbeli in odpeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Gasilci PGD Črnomelj so s tehničnim posegom iz vozila rešili eno osebo, pomagali reševalcem, zavarovali in osvetljevali kraj nesreče, odklopili akumulator na vozilu in z vpojnim sredstvom posuli razlite motorne tekočine. Cesta je bila več ur zaprta za ves promet.