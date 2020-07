Z 2,3 promiloma udeležen v nesreči

V torek okoli 20. ure se je zgodila prometna nesreča pri Megleniku, kjer naj bi prišlo do oplazenja dveh vozil.



Trebanjski policisti so opravili ogled in ugotovili, da sta bila v nesreči udeležena 32-letna voznica in 56-letni voznik osebnega avtomobila, ki mu so zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus.



Kršitelju, ki je imel v litru izdihanega zraka 1,1 miligramov alkohola (približno 2,3 promila), so odvzeli vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in o vožnji pod vplivom alkohola z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče. Okoliščine nesreče policisti še preverjajo.



V noči na sredo pa so bili brežiški policisti obveščeni o nezanesljivi vožnji voznice osebnega avtomobila na območju Čateža ob Savi. Kršiteljico so izsledili in jih zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus.



Voznici (40), ki je imela v litru izdihanega zraka 0,75 miligrama alkohola (približno 1,6 promila), so odvzeli vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in o kršitvi z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.