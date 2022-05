Walterju ne bo treba v zapor

Senat sodnikov Višjega sodišča v Mariboru pod predsedstvom sodnika Aleksandra Karakaša je konec aprila ugodil pritožbi odvetnikov Andreja Kaca iz Maribora in Cirila Logarja iz Ljutomera na prvostopenjsko obsodilno sodbo 53-letnemu Walterju Horvatu iz Andrejcev na Goričkem. Obtožbo zoper nekdanjega lastnika diskoteke Night life v Andrejcih, ki se je zapletel v posojanje denarja in domnevna druga kazniva dejanja, je senat zavrgel.

Več let se je izmikal roki pravice. FOTO: Policija

Horvat je bil novembra lani na Okrožnem sodišču v Murski Soboti obsojen zaradi dveh kaznivih dejanj goljufije in dveh kaznivih dejanj prikrivanja na zaporno kazen. Sodnik Stanislav Jug mu je izrekel kazen štiri leta zapora in pol ter zaradi begosumnosti odredil pripor do pravnomočnosti sodbe.

Sedaj pa je Horvat odkorakal na prostost, kajti po pritožbah obrambe je senat višjih sodnikov odločil, da v dveh primerih, ko je v letih 2001 in 2006 v Avstriji urejal posojili za slovenskega in avstrijskega državljana, ni ravnal nezakonito. Višji sodniki so zavrnili obtožbo, po kateri je 53-letnik pri urejanju posojil oba posojilojemalca in banki domnevno oškodoval za vsaj 800.000 evrov.

Odvetnik Logar je bil prepričan, da v ravnanju njegovega varovanca ni bilo znakov kaznivih dejanj ali pa sta očitani kaznivi dejanji že zastarali, kar je med drugim odvetnik trdil že na sojenju na prvi stopnji. Zavrnilno sodbo bi moralo izreči že sodišče v Murski Soboti, je prepričan Logar. Ker so višji sodniki konec aprila 53-letniku odpravili pripor, odvetnik napoveduje tožbo proti državi zaradi časa, ki ga je njegov varovanec neupravičeno preživel v priporu.

Horvatu so začeli soditi novembra lani, potem ko se je več let, vse od septembra 2019, ko so ga prijeli v Srbiji, izmikal roki pravice. V tej državi se je skrival od 2014., ko je pobegnil iz zapora v Avstriji, kjer je bil zaradi tam storjenih kaznivih dejanj obsojen na petletno zaporno kazen in je je prestal 44 mesecev.

Horvatu, ki je poznan organom pregona tudi v Avstriji, Srbiji in še kje po Evropi, sicer nekdanjemu lastniku v začetku tega tisočletja priljubljene diskoteke Night life v Andrejcih, so sodili zaradi več kaznivih dejanj, med drugim goljufij in prikrivanja. V Murski Soboti je bil spoznan za krivega in sodnik Jug mu je na predlog višjega državnega tožilca Draga Fariča izrekel kazen štiri leta in šest mesecev zapora, zaradi begosumnosti pa je zanj podaljšal tudi pripor, a sodba ni obveljala, saj mu je uspelo s pritožbo.

Srbski kriminalisti so 10. septembra 2019 odvzeli prostost Horvatu, ki se je že od leta 2014 skrival v Srbiji. V Sloveniji in Avstriji je bil osumljen storitve več kaznivih dejanj goljufij, s katerimi da si je od slovenskih in avstrijskih oškodovancev pridobil skupno premoženjsko korist čez milijon evrov.

Zoper njega so slovenska in avstrijska sodišča v minulih letih izdala več evropskih nalogov za prijetje in predajo ter odredila razpis mednarodnih tiralic, v Avstriji pa je 2014. pobegnil iz zapora med prestajanjem petletne zaporne kazni.