Vozniki obtičali na cestah in ovirali promet, tovornjak za več kot tri ure zaprl avtocesto (FOTO)

Gorenjska avtocesta je ponovno odprta, posledice prometne nesreče pa so odstranili po treh urah in pol. Ob 12.50 sta trčila tovorno vozilo s priklopnikom in osebni avtomobil. Razlog za nesrečo je bil v neprilagojeni hitrosti voznika tovornega vozila, ki je na zasneženi cesti izgubil nadzor nad vozilom in po zanašanju ter trčeju v obdojno ograjo zaprl avtocesto, poročajo kranjski policisti. Vanj je trčil tudi osebni avtomobil. Nastala je samo materialna škoda. Obe vozilo sta imeli zimsko opremo.Avtocesta je bila zaprta skoraj tri ure in pol. Po tej nesreči so bili gorenjski policisti do tega trenutka obveščeni o še devetih drugih prometnih nesrečah. Gre za samoudeležbo vozil in trčenja, ki so se končala z materialno škodo.V še vsaj šestih drugih primerih pa so udeleženci obstali na zasneženih cestah in ovirali promet.