Divje bo: ponekod že sneži, na Primorskem težave povzroča burja

V hribih do 25 centimetrov snega

Cesta Divača–Lokev, ki jo je malce že pobelil sneg. FOTO: Dars

V soboto znova sneg

Danes in v četrtek nad Slovenijo prihaja prva večja pošiljka snega te zime. Ponekod na zahodu države že sneži, na Primorskem težave ponekod že povzroča burja. Vremenoslovci so za jugozahod države zaradi močnega vetra in padavin prižgali oranžni, drugi najvišji alarm.Padavine se bodo od juga razširile na vso Slovenijo, v notranjosti bo snežilo. Na Primorskem bo pihala zmerna do močna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od –3 do 1, na Primorskem okoli 5 stopinj Celzija, napoveduje Agencija RS za okolje (Arso). Ponekod bo sneg prešel v dež, zato bo možna tudi poledica, celo žled. Na cestah bodo posipne in plužne skupine, potovalni časi bodo daljši, zato bo na pot treba prej kot običajno.Težišče padavin bo v zahodni, južni in osrednji Sloveniji, manj pa jih bo na severovzhodu in severu. Deževalo bo le na Primorskem, že na Krasu in v gornjem delu Vipavske doline pa bo večinoma snežilo. Do srede zvečer bo na Gorenjskem, v višjih predelih Primorske in na Notranjskem predvidoma zapadlo 5 do 10 centimetrov dokaj suhega snega, proti vzhodu pa manj. Skupna količina novozapadlega snega do četrtka popoldne bo v zahodni, južni in osrednji Sloveniji predvidoma dosegla 10 do 20 centimetrov, v hribovitem svetu tudi okoli 25 centimetrov.Ponoči bo oblačno s sneženjem, po nižinah Primorske pa bo deževalo. Do jutra bodo padavine oslabele in v četrtek zjutraj v večjem delu Slovenije že ponehale. Na Primorskem bo še pihala zmerna burja. Jutranje temperature bodo od –5 do 0, na Goriškem in ob morju od 2 do 5 stopinj.V četrtek bo pretežno oblačno. Na vzhodu se bodo občasno še pojavljale manjše padavine, rahel sneg bo predvsem v Pomurju prehajal v rahel dež. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo v notranjosti okoli 0, na Primorskem pa od 6 do 9 stopinj.V petek bo pretežno oblačno, na zahodu se bodo popoldne znova začele pojavljati padavine, po nižinah bo deževalo. Ob morju se bo krepil jugo. V soboto bo v vzhodni polovici Slovenije delno jasno. Drugod bo pretežno oblačno z občasnimi padavinami, ki bodo pogostejše v zahodnih krajih. Meja sneženja se bo postopno dvignila do okoli 1500 metrov nadmorske višine. Ob morju bo pihal okrepljen jugo. Toplejše bo.