Voznika BMW-ja in Volkswagna divjala po avtocesti, cena za to pa bo zelo visoka (FOTO)

Iz Policijske uprave Novo mesto poročajo o dveh prehitrih vožnjah na naših cestah. Kot so zapisali, so policisti na območju Obrežja včeraj okrog 11. ure ustavili voznika BMW-ja serije 7 z nemškimi registrskimi oznakami. Ta je na območju Čateža ob Savi vozil s kar 213 km/h, s čimer je močno prekoračil dovoljeno hitrost, ki je bila 130 km/h. Dodali so, da so 22-letnemu državljanu Severne Makedonije izrekli globo v višini 1.200 evrov, za povrh pa je dobil še devet kazenskih točk.

Enako kazen pa je dobil še en 34-letni kršitelj. Kot so sporočili iz omenjene policijske postaje, so včeraj le uro kasneje kontrolirali voznika VW passata švicarskih registrskih oznak, ki je z vozilom prav tako močno prekoračil dovoljeno hitrost na avtocesti. Namesto 130 km/h se je vozil s hitrostjo 202 km/h.