V ponedeljek okoli 21.40 je na Semiški cesti v Črnomlju voznik osebnega vozila zapeljal čez oporni zid in se prevrnil na streho na železniške tire, poroča uprava za zaščito in reševanje.



Gasilci PGD Črnomelj so zavarovali in razsvetlili kraj nesreče, odklopili akumulator, odstranili osebno vozilo s tirov ter pomagali reševalcem nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj.



Ti so poškodovanega voznika odpeljali v novomeško bolnišnico.



O dogodku so bile obveščene pristojne službe.