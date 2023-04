Voznik začetnik bo to odločitev obžaloval

Velenjski policisti so med kontrolo prometa na Šaleški cesti v Velenju kontrolirali voznika štirikolesnika. Ta je v naselju, kjer je omejitev hitrosti 50 km/h, vozil kar 90 km/h. A to še ni bilo vse. Pri kontroli so ugotovili, da gre za voznika začetnika, zato so mu na kraju dogodka odvzeli vozniško dovoljenje, ki ga bodo skupaj z obdolžilnim predlogom poslali na sodišče.

Za prekršek je predpisana globa 500 evrov in sedem kazenskih točk, kar za voznika začetnika pomeni prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja, so jasni na Policijski upravi Celje.