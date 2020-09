Voznik tovornjaka vozil drogiran

V torek okoli 10.30 so policisti policijske postaje Sevnica pri Artu ustavili voznika tovornega vozila irskih registrskih oznak. Ob preverjanju psihofizičnega stanja so na podlagi hitrega testa ugotovili, da 22-letni voznik iz Poljske vozi pod vplivom prepovedanih drog, poroča PU Novo mesto.



Odredili so mu strokovni pregled in zasegli manjšo količino posušenih rastlinskih delcev, saj sumijo, da gre za prepovedano drogo.



Voznika so zaradi kršitev privedli v takojšnji postopek pred pristojno sodišče.