Voznico našli hudo poškodovano nekaj metrov stran od vozila

Danes ob 11.45 je pri naselju Frajhajm v občini Slovenska Bistrica pri delu v gozdu voznica s traktorjem zdrsnila po strmini, se nekajkrat prevrnila in obstala na dnu jarka. Voznica je pri prevračanju padla s traktorja in hudo poškodovana obležala nekaj metrov stran od vozila. Gasilci so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator, skupaj z reševalci NMP Slovenska Bistrica so nudili prvo medicinsko oskrbo ponesrečenki ter pomagali pri transportu do reševalnega vozila, s katerim so jo prepeljali na zdravljenje v UKC Maribor, so sporočili iz uprava za zaščito in reševanje.