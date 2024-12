Voznica z otrokom v avtu pijana kot čep, ni se dobro končalo

Kranjski policisti so v četrtek malo po 19.30 obravnavali 40-letno voznico, ki je vozila na relaciji Velesovo–Kranj in z avtomobilom trčila v drog javne razsvetljave. »Vozila je pod vplivom alkohola, imela je 1,02 mg/l, kar je več kot 2 promila!« so zgroženi policisti kranjske policijske uprave.

A to še ni bilo vse. Voznica je imela v avtomobilu otroka in oba sta bila lahko telesno poškodovana. Obema je pomagalo zdravstveno osebje in ju z reševalnim vozilom prepeljalo v zdravstveno ustanovo.

Policisti za voznico vodijo postopek v smeri suma storitve kaznivega dejanja iz poglavja kaznivih dejanj zoper varnost javnega prometa. O vseh ugotovitvah bodo obveščali pristojno državno tožilstvo.