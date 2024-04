Voznica umrla na kraju zaradi poškodb

V ponedeljek dopoldne so bili ljubljanski policisti obveščeni o dogodku, v katerem je na območju Moravč umrla 67-letna voznica traktorja. Po do zdaj zbranih obvestilih je na dovozni cesti zapeljala čez rob na strmo površino, traktor se je na strmem pobočju večkrat prevrnil, voznica pa je zaradi poškodb na kraju umrla.

V preteklih 24 urah je ljubljanski operativno komunikacijski center prejel 932 klicev, 256 za posredovanje v interventnih dogodkih. Od tega se jih je 81 nanašalo na kriminaliteto, 50 na javni red in mir, ter 86 na prometno varnost.



Pri prometni varnosti so obravnavali 33 prometnih nesreč z materialno škodo in 5 nesreč z lahkimi telesnimi poškodbami.