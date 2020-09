Vlomili v novomeški vrtec: ne boste verjeli, kaj so odnesli (FOTO)

FOTO: PU Novo mesto

V soboto zvečer so vlomili v vrtec v novomeškem Brezju. Vlomilci so odnesli nekaj sladkarij, čistil in nakita ročne izdelave, vrednih okoli dvesto evrov, so sporočili z novomeške policijske uprave. V noči na soboto pa so v vlomili v slaščičarno na Glavnem trgu v Novem mestu in ukradli nekaj pijače in menjalni denar.Policisti so opravili ogled in ugotovili, da so storilci v prostore vrtca vstopili na silo skozi dvoja vrata. Vrednost ukradenega znaša okoli dvesto evrov. Koliko škode bo na vratih, pa še ni čisto jasno, saj ne vedo, ali jih bo mogoče popraviti ali pa jih bodo morali zamenjati z novimi, so navedli novomeški policisti. Škode zaradi vloma bo tako od nekaj sto pa do 2.000 evrov. Danes zjutraj so v okolici že našli sladkarije in nekaj nakita.V noči na soboto so vlomili v slaščičarno na Glavnem trgu v Novem mestu. Škode je po prvih ocenah za nekaj manj kot 2.000 evrov.