Vlak zbil pešca, odbilo ga je 50 metrov stran

V četrtek ob 20. uri je med Kozino in Prešnico pri zaselku Brgod v občini Hrpelje - Kozina, vlak zbil pešca na železniški progi, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Gasilci PGD Materija so našli poškodovano osebo približno 50 metrov pod železniško progo, razsvetlili kraj dogodka in poškodovanega oskrbeli do prihoda reševalcev NMP Sežana. S pomočjo vrvne tehnike so poškodovanca transportirali nazaj na nivo železniške proge in nudili pomoč reševalcem pri prenosu do reševalnega vozila. Poškodovano osebo so prepeljali na nadaljnje zdravljenje v izolsko bolnišnico.