Vinjen voznik izsilil prednost, hude poškodbe mopedistov

V četrtek okoli 22.30 se je v križišču ulice Ob Ljubljanici in Jakopičeve ulice v Ljubljani zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznik osebnega vozila in voznik mopeda.

Po do sedaj zbranih obvestilih je do prometne nesreče prišlo, ker je voznik v križišču pri zavijanju levo odvzel prednost vozniku mopeda, ki je pripeljal nasproti. Pri tem sta se voznik mopeda in sopotnik na mopedu huje telesno poškodovala, so sporočili iz PU Ljubljana. Z reševalnim vozilom sta bila odpeljana v UBKC Ljubljana, njuno življenje pa ni ogroženo.

V postopku je preizkus alkoholiziranosti pri vozniku osebnega vozila pokazal 0.50 mg/l alkohola v litru izdihanega zraka in mu je bil odrejen strokovni pregled. Ugotovljeno je bilo tudi, da udeleženca na mopedu nista uporabljala čelad, neregistriran moped ni imel prižganih luči, voznik pa ga je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Policisti nadaljujejo zbiranjem obvestil zaradi suma kaznivega dejanja ter vodijo prekrškovni postopek. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.