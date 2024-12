Vinjen odvzel prednost peški, sledi prekrškovni postopek

V ponedeljek, 30. decembra, nekaj pred 20. uro, so bili policisti PU Ljubljana obveščeni o prometni nesreči na Cesti Ljubljanske brigade v Ljubljani, v kateri sta bila udeležena voznik osebnega vozila in peška.

Ugotovljeno je bilo, da je voznik osebnega vozila odvzel prednost peški, ki je hodila čez prehod za pešce. V trčenju se je peška lažje poškodovala. Policisti so v postopku ugotovili, da je voznik vozil tudi pod vplivom alkohola (0,49 mg/l). Zoper povzročitelja sledi prekrškovni postopek.

»Alkohol deluje opojno, povzroča zasvojenost, škoduje zdravju in je eden glavnih dejavnikov tveganja za kronične nenalezljive bolezni, tudi raka,« sporočajo s Policije.

»Škoda prekomernega pitja se kaže na vseh področjih našega življenja. Še posebej v cestnem prometu, ko alkohol in druge psihoaktivne snovi vplivajo na spremembo vozniških sposobnosti in slog vožnje, s čimer prispevajo k večjemu tveganju za nastanek prometne nesreče. Zato se alkoholu vselej ognite, kadar vozite,« so še sporočili.