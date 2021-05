Grozljivka po protivladnih protestih: med štirimi stenami naj bi posilil lastno hčer

Šiško: Za posiljevalce v Štajerski vardi ni prostora

Sredi aprila so center Maribora zavzeli številni protestniki, ki so želeli izkazati nestrinjanje z nekaterimi vladnimi odločitvami med epidemijo. A očitno se je za tamkajšnjo domačinko protest končal naravnost grozljivo. Kot poroča Večer, je moški domnevno posilil svojo odraslo hčer.Potem ko sta se skupaj udeležila protivladnih protestov, jo je po poročanju časnika povabil k sebi domov. Tam naj bi jo začel prepričevati, da sploh ni njegova hči. Zaradi popitega alkohola se žrtev dogodka naj ne bi natančno spomninjala. V bolnišnici, kamor je naslednji dan odšla na pregled, naj bi njeno zgodbo o posilstvu potrdili. Storilec naj bi bil eden od vidnejših članov samooklicane Štajerske varde, ki je menda tudi stari znanec policije.je na facebooku sporočil, da so na Slovensko vardo prejeli več novinarskih vprašanj o tem, ali je res vidni član Štajerske varde in Slovenske varde posilil svojo hčer. To se je domnevno zgodilo pred približno 14 dnevi. »Kot poveljnik Slovenske in Štajerske varde zato javno objavljam stališče v zvezi z domnevnim dogodkom,« je sporočil Šiško, ki pravi, da kakršno koli posilstvo v njihovi organizaciji najstrožje obsojajo.Vodja Štajerske varde je v osmih točkah opisal njihovo stališče do domnevnega dogodka (nelektorirano):»1. Domnevni dogodek domnevnega posilstva, naj bi se zgodil pred več kot 14. dnevi, a v zvezi z njim v Slovenski in Štajerski vardi nimamo nobenih konkretnih vesti, še manj so nam znana kakršnakoli dejstva.2. Kakršnokoli dejansko posilstvo kogarkoli, s strani kogarkoli, v Slovenski in Štajerski vardi najstrožje obsojamo!3. Po Ustavi Republike Slovenije velja vsakdo, komur ni pravnomočno dokazana krivda za nedolžnega! (27. člen Ustave RS)4. Niti Slovenska varda, niti Štajerska varda nimata ničesar z domnevnim dogodkom, ko naj bi se zgodilo domnevno posilstvo.5. Kakršenkoli dogodek, na katerem naj bi domnevno prišlo do posilstva, se v nobenem primeru ni zgodil v okviru dejavnosti katerekoli Varde. Varda za kakršnokoli zasebno dejavnost kogarkoli, ne more javno odgovarjati!6. Vsak načrtno vpletanje Varde v kakršenkoli dogodek povezan z domnevnim posilstvom, je zlonamerno in predstavlja organiziran kriminal!7. Sleherna povezava med protesti v Mariboru in delovanjem Štajerske in Slovenske varde je neresjedna in zlonamerna!8. Za nobenega posiljevalca v vrstah Štajerske in Slovenske varde ni prostora!«