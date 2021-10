Vandali na vhodu NIJZ: poglejte, kaj so storili (FOTO)

Neznani storilec je danes ponoči s tekočino močnega vonja, predvidoma gnojnico, polil vrata stavbe Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). »Zlivanje gnojnice, poškodovanje lastnine, grožnje zaposlenim in sovražni govor niso sprejemljiv način komuniciranja,« so zapisali na Twitterju. Dogodek so že prijavili policiji.Na Policijski upravi Ljubljana so ob tem pojasnili, da so nekaj po polnoči prejeli obvestilo, da je neznani storilec s tekočino z močnim vonjem polil vrata ene izmed stavb na območju centra Ljubljane. Na kraju so našli tudi manjše vedro z omenjeno snovjo. O dogodku še zbirajo obvestila in bodo glede na vsa ugotovljena dejstva tudi ustrezno ukrepali, so navedli za STA.Direktor NIJZje bil lani deležen groženj, o katerih je spregovoril tudi v pogovoru za STA. Že lani poleti je namreč napovedoval močan drugi epidemični val. »To napovedovanje je imelo za posledico kar nekaj groženj, ki sem jih dobival,« je dejal. Takrat je povedal, da je zadnjo grožnjo s smrtjo dobil v petek, poleg tega mu vsakič, ko pride iz stavbe NIJZ, nekdo sledi.Na NIJZ so marca prejeli tudi že sumljivo pošiljko, za katero pa se je izkazalo, da ni bila nevarna.Eden odmevnejših napadov na Kreka se je pred časom zgodil kar pred kamero, nadlegoval ga je razvpiti protestnik in reper