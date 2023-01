Veliko jih je telefoniralo za volanom: to je tako, kot bi imeli v krvi 0,8 promila alkohola

Vse do nedelje pod okriljem Agencije za varnost prometa Republike Slovenije izvajajo nacionalno preventivno akcijo ozaveščanja o nevarnosti udeležbe v prometu in sočasne uporabe telefona, tako pri voznikih motornih vozil, koles kot tudi pešcev in drugih udeležencev v prometu.

V akciji sodelujejo tudi policisti Policijske uprave Maribor, ki so v četrtek na svojem območju izvedli poostren nadzor cestnega prometa nad uporabo naprav ali opreme, ki zmanjšujejo slušno ali vidno zaznavanje med vožnjo oziroma zmožnost obvladovanja vozila. Ugotavljali so tudi uporabo varnostnih pasov in ustreznih zadrževalnih sistemov pri prevozu otrok.

130 voznikom so izrekli globo, 14 kršiteljev pa je bilo opozorjenih. FOTO: Aleš Černivec

Kot sporočajo, so v poostrenem nadzoru ugotovili 103 kršitve nepravilne uporabe omenjenih naprav ali opreme in 41 kršitev neuporabe varnostnih pasov. »130 kršiteljem je bila izrečena predpisana globa, 14 kršiteljev pa je bilo opozorjenih,« je sporočila Anita Kovačič Čelofiga, tiskovna predstavnica mariborske policijske uprave.

Kazen za uporabo mobilnega telefona med vožnjo znaša 250 evrov in tri kazenske točke.

Dodajmo, da skladno z zakonom o pravilih cestnega prometa predpisana kazen za uporabo mobilnega telefona med vožnjo znaša 250 evrov in tri kazenske točke.