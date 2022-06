Varnostnik v hotelu posilil Slovenko

Misija nemogoče je na zatožno klop spraviti državljana Bosne in Hercegovine Amerja Bića. Obtožen je posilstva, preti mu do 10 let zapora. Ljubljanski okrožni kazenski sodniki ga že leta in leta pozivajo, naj se pride soočit z obtožbo.

Vabila celo prevzema, toda niti na misel mu ne pade, da bi iz Bosne prišel v Slovenijo. Tam je namreč varen pred našo roko pravice, saj nam Bosanci svojih državljanov – pa naj so še tako hudi grešniki – ne izročajo.

Težil že v baru

Bićo je obtožen, da je davnega leta 2009 v sobi enega od sarajevskih hotelov zagrešil kaznivo dejanje na škodo slovenske državljanke T. L. Informacije o dogodku so zaradi zaščite žrtve kajpak skope. V baru naj bi poskušal omrežiti slovenska dekleta, ki so bila na dopustu, vendar pri tem ni bil uspešen.

V Sarajevu je zagrešil kaznivo dejanje, za katero naša zakonodaja predvideva kazen do 10 let zapora. FOTO: Reuters

Pozneje pa naj bi potrkal na vrata ene od gostij in se vsilil v sobo. Po naših informacijah naj bi dekletu zagrozil z izvijačem ali podobnim ostrim predmetom ter jo posilil. Dekle si posilstva ni upalo prijaviti v Bosni, to je storilo šele, ko se je vrnilo v Slovenijo.

Preiskava primera je bila vse od začetka zahtevna, Bićo namreč v Slovenijo ni hotel, žrtev pa je morala nazaj v Bosno in Hercegovino, da je tam opravila prepoznavo osumljenca. Tega jim je uspelo zaslišati prek videokonference, očitke na svoj račun pa je odločno zanikal. Okrog leta 2015 so ljubljanski tožilci proti njemu vložili obtožbo in odtlej ga torej sodniki na zatožno klop vabijo zaman.

Dekletu je zagrozil z izvijačem in jo brutalno napadel.

Včeraj je pred sodnico Vesno Pavlič Pivk propadel še en poskus začetka sojenja, pa čeprav je vabilo na narok prevzel. Na domač naslov v sarajevski občini Stari Grad so mu ga vročili prek mednarodne pravne pomoči. In zakaj ni prišel v Ljubljano, če pa ve za začetek sojenja proti njemu v Ljubljani, je sodnica premerila njegovo odvetnico Mileno Markovič. »Ne vem, kje je. Nimam informacij, nič se mi ni javil,« ji je odvrnila ta.

Amerja Bića so torej na ljubljanski sodniji pričakovali že večkrat, videli pa ga tam še niso, čeprav je, kot ugotavlja sodnica, »dejanje že zelo zelo oddaljeno«. Primer bo zastaral čez sedem let. Sprejeta je bila odločitev, da sarajevsko pravosodje zaprosijo, naj pripravi vse potrebno za njegovo zaslišanje prek videokonference.

2029. leta zastara posilstvo.

A če bo tudi videokonferenčni začetek sojenja – z zaslišanjem obtoženca naj bi se začel konec septembra – neuspešen, bo verjetno res že napočil čas za razpis mednarodne tiralice. Amer Bićo je namreč varen le v domovini, če pa Bosno in Hercegovino zapusti, lahko na njegovih rokah kaj hitro zažvenketajo lisice, ki ga bodo odpeljale v slovenski pripor ter v primeru obsodbe tudi v zapor.