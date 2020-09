Varnostnica tihotapila migrante

Popadali iz prtljažnika

Da je tihotapljenje migrantov skozi našo državo tudi družinski posel, dokazuje brkinski partnerski parin. A (enkrat) se jima je zalomilo in ujeli so ju policisti. O bosanskem državljanu Muminoviću smo že poročali kot o glavnem akterju ene najhujših tragedij ilegalnih prebežnikov v Sloveniji, umrli so kar trije.Mater štirih otrok – najmlajšemu je dobrega pol leta – in brezposelno varnostnico so policisti ujeli julija lani na mejnem prehodu Jelšane, v prtljažniku njenega avtomobila so odkrili dva državljana Pakistana, ki nista imela dovoljenja za vstop v schengenski prostor. Kot so ugotovili preiskovalci, ju je v prtljažnik skrila že na Hrvaškem, potem pa upala, da na prehodu ne bo sumljiva in ji bodo dovolili nadaljevati pot.Posadili so jo na zatožno klop koprske okrožne sodnije, in čeprav ji je po zakonu pretilo do pet let zapora, jo je odnesla zelo dobro. Po poročanju Primorskih novic ji je namreč tožilkav zameno za priznanje krivde ponudila kazen štiri mesece zapora, ki pa jo – že zaradi skrbi za otroke lahko opravi v obliki dela v splošno korist. In Anita Atanasov Drožina, ki naj bi bila že lani spoznana za krivo, da je očeta udarila po čelu, je tihotapljenje Pakistancev priznala. Kazen se glasi: 240 ur dela v splošno korist, ki jih mora opraviti v dveh letih, ter pičlih 200 evrov denarne kazni.Kar se tiče zagrožene kazni, pa veliko slabše kaže njenemu partnerju Muminoviću, proti kateremu ta čas na ljubljanski okrožni sodniji ne poteka le postopek zaradi tihotapljenja migrantov, ampak mu tudi očitajo, da je 28. novembra lani med njihovim prevažanjem skozi Slovenijo zagrešil prometno nesrečo, ki je vzela tri Sirce.V BMW X5 se je skupaj z mladoletnim pastorkom pripeljal v bližino meje s Hrvaško, tam je v vozilo zbasal še osem državljanov Sirije, ki so prej nelegalno vstopili v našo državo. Trije so bili stari 17, dva 20, po en pa 35, 23 in 19 let. Muminović jim je ukazal, naj se trije zgnetejo v prtljažnik, pet pa jih je posadil na zadnjo klop tako, da so štirje sedeli, eden pa se je ulegel čez njihove noge.Želenega Trsta trije niso dosegli nikoli, saj se je okrog poldruge ure zjutraj med avtocestnima odsekoma Brezovica in Vrhnika v smeri proti Kopru zgodila nesreča. Muminović naj bi v deževnem vremenu vozil kar 158 kilometrov na uro, prehitel je tovornjak, med vračanjem na vozni pas pa izgubil nadzor nad vozilom. Beemve se je začel odbijati od obcestnih robnikov in ograje, vrata prtljažnika so se odprla in vsi trije migranti, ki so bili v njem, so popadali na cesto.Dvajsetletnainsta umrla takoj, leto dni mlajšipa je v ljubljanskem kliničnem centru možgansko mrtev ležal vse do 24. aprila letos, ko so zdravniki razglasili njegovo smrt. Sodni proces proti Muminoviću naj bi se z razglasitvijo sodbe končal čez nekaj tednov, krivde pa po naših informacijah ne priznava.