V Mostu na Soči policisti iščejo neznanca ali neznance, ki grenijo življenje tamkajšnjih lastnikov avtomobilov. S Policijske uprave Nova Gorica so poročali, da se je nekdo znesel nad več jeklenimi konjički. V ponedeljek popoldne so jih poklicali zaradi poškodovanja avta renault na parkirišču pri cerkvi v Mostu na Soči. Neznanec naj bi že minuli petek z ostrim predmetom porezal zadnji levi bočni del vozila in poškodoval prednjo vetrobransko steklo. Lastnica je oškodovana za 400 evrov. Na istem parkirišču je »nepridiprav v ponedeljek v jutranjih urah z neznanim predmetom poškodoval prednji desn...