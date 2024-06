V zreškem Uniorju gorelo že drugič (FOTO)

V torek popoldan, okoli 17. ure, je zagorelo v podjetju Unior, tokrat že drugič v štirinajstih dneh. Prvič je namreč zagorelo 5. junija v obratu kovačnice oziroma v kalilnici podjetja. Požar, ki se je začel v odsesovalni cevi peči za termično obdelavo odkovkov, so takrat pogasili gasilci domačega Prostovoljnega gasilskega društva (PGD) Zreče in PGD Gorenje pri Zrečah.

V torek popoldan pa je razneslo hidravlično cev kladiva. »Pri tem je olje iz hidravlične cevi brizgnilo po sosednji peči in se zaradi vročine vnelo. Ogenj, ki je zajel delujočo peč ter razpršeno hidravlično olje, je nato zajel še izolacijo ventilacije ter se razširil na ostrešje podjetja,« je poročala Milena Trbulin, tiskovna predstavnica PU Celje.

Tudi tokrat so se na poziv o požaru odzvali prostovoljni gasilci PGD Zreče, Gorenje pri Zrečah, Stranice in Vitanje. Kot je pojasnil poveljnik Gasilske zveze (GZ) in vodja intervencije Marijan Jelenko, je intervencija znova pokazala, da so gasilci skupaj močni. »Delovali smo zelo povezano, strokovno, požrtvovalno in izpeljali intervencijo na visokem strokovnem nivoju, za kar gre zahvala vsem sodelujočim PGD,« smo izvedeli. V podjetju Unior pa so gasilci iz Zreč in Gorenja pri Zrečah gasili tudi pred dobrim letom, takrat je zagorel ventilator, požar pa se je razširil na ostrešje objekta.