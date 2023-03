V vozilu je prevažal več oseb, otroci niso bili ustrezno zavarovani

Policisti PP Črnomelj so med kontrolo prometa v Semiču okoli 15. ure s svetlobnimi in zvočnimi signali ustavljali voznika osebnega avtomobila Renault clio.

Kršitelj sprva znakov policistov ni upošteval, s pospešeno hitrostjo je nadaljeval z vožnjo in vozilo ustavil pri Vinjem vrhu pri Semiču. Med postopkom so policisti ugotovili, da gre za 38-letnega kršitelja, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja. V vozilu je prevažal več oseb, kot je dovoljeno, otroci pa na sedežih niso bili zavarovani z ustreznimi zadrževalnimi sistemi. Kršitelj je vozil neregistriran in nezavarovan avtomobil.

Renault clio so zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče, še sporočajo s PU Novo mesto.