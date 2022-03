»V kazenski zadevi v zvezi z delovno nesrečo v Gresovščaku v občini Ljutomer je tukajšnje tožilstvo 18. oktobra lani vložilo obtožnico na Okrožno sodišče v Murski Soboti zoper Danila Flakusa zaradi kaznivega dejanja povzročitve nevarnosti pri gradbeni dejavnosti po četrtem v zvezi z drugim in prvim odstavkom 315. člena KZ-1 in Silvo Bračko zaradi kaznivega dejanja ogrožanja varnosti pri delu po petem v zvezi z tretjim in drugim odstavkom 201. člena KZ-1. Obtožnica zoper prej navedeni osebi ni pravnomočna, ker sta oba obdolžena vložila ugovor zoper obtožnico, o katerem pa sodišče še ni od...