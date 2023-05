V trgovini kradel hrano, položnico dobil pa še zaradi tega

V četrtek dopoldan je 45-letni domačin v koprski trgovini ukradel več živil in alkoholnih pijač. Varnostnik ga je zadržal do prihoda policistov, ti pa so mu ukradene predmete odvzeli.

Sledi kazenska ovadba in plačilni nalog, ker ni imel osebnega dokumenta, pišejo v poročilu PU Koper.