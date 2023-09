V trgovini jih je ujela varnostnica: poglejte, kaj so želeli storiti

Brežiške policiste so v ponedeljek nekaj pred osmo zvečer klicali v enega od trgovskih centrov, kje je varnostnica zadrževala štiri osebe zaradi suma, da so v trgovini kradli.

Policisti so opravili razgovor s štirimi mlajšimi osebami, starimi med 15 in 20 let, ki so si pripravili vreče z artikli, da bi jih odnesli mimo blagajne, a jih je pri tem zalotila varnostnica.

Policisti primer obravnavajo kot poskus storitve kaznivega dejanja, preiskava okoliščin dogodka pa še ni zaključena.