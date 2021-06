V trčenju štirih 27-letnik hudo poškodovan

Celjski policisti so v torek okoli 14. ure v Šentjurju obravnavali prometno nesrečo s hudimi poškodbami .V prometni nesreči so bila udeležena štiri osebna vozila. Povzročila jo je 21-letna voznica začetnica, ki je vozila iz smeri Šentjurja proti Grobelnem. Izven naselja Šentjur je zapeljala čez ločilno črto in trčila v vozilo 72-letne voznice, ki je pripeljala nasproti. Vozilo 72-letne voznice je močno odbilo v vozilo 47-letnega voznika, ki je pripeljal iz smeri Šentjurja proti Grobelnem in ga je po trčenju odbilo z vozišča na njivo.



Vozilo 21-letne povzročiteljice prometne nesreče je nato trčilo še vozilo 27-letnega voznika, ki je pravilno pripeljal iz smeri Grobelnega proti Šentjurju. Njegovo vozilo je po trčenju odbilo na njivo. V prometni nesreči se je 27-letni voznik hudo poškodoval, 21-letna voznica, 72-letna voznica in njena 85-letna sopotnica pa lažje. Podatkov o morebitnih poškodbah 47-letnega voznika še nimamo.

