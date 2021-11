V trčenju huje poškodovan 19-letnik

V torek malo pred 14. uro so bili policisti obveščeni o prometni nesreči med Zagorico pri Velikem Gabru in Žužemberkom. Policisti so ugotovili, da je 25-letni voznik osebnega avtomobila v ovinku izgubil nadzorom nad vozilom in trčil v avtomobil, ki ga je vozil 49-letni voznik: »V nesreči se je huje poškodoval 19-letni potnik v vozilu 49-letnega voznika.« Voznika in dve potnici iz vozila povzročitelja nesreče so po prvih informacijah utrpeli lažje poškodbe.

Zoper povzročitelja nesreče bodo policisti na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo, so sporočili iz PU Novo mesto.