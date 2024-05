Bilo je nekoč: Lenny Kravitz (Suzy)

Rodil se je belopoltemu očetu producentu Syju Kravitzu in temnopolti mami igralki Roxie Roker, mali Leonard pa je bil od mladih nog v stiku z zabavno industrijo. Starši so poslušali raznoliko glasbo in ga spodbujali v želji po ustvarjanju. Ker so mu vsi govorili, da ni dovolj črn ali dovolj bel, je prvi album posnel pod umetniškim imenom Romeo Blue. Leta 1985 je spoznal Liso Bonet in dve leti pozneje sta se poročila v Las Vegasu. Leta 1989 je novopečeni očka mali Zoë izdal album Let Love Rule pod svojim imenom.

Z Liso Bonet v osemdesetih

Z Vanesso Paradis sta celo pozirala za revijo Vogue.

Med njegovimi dekleti je bila tudi Kylie Minogue.

Postajal je vse večja zvezda, a zakon ni zdržal. Posnel je še enajst albumov, med največje hite spadajo It Ain't Over 'Til It's Over, Are You Gonna Go My Way, Again in American Woman. Postal je glasbeni zvezdnik, ki razprodaja turneje – letos ga bomo videli v Puli. V zasebnem življenju ima manj sreče: hodil je s celo vrsto lepotic, od Vanesse Paradis in Adriane Lima do Nicole Kidman, a najraje uživa na svojem posestvu v Braziliji ali na Bahamih, kjer kot vegan in presnojedec goji svojo hrano.

Igral je v prvih dveh delih filmske franšize Igre lakote.

Ko je nedavno prejel zvezdo na Pločniku slavnih, ga je govor njegove Zoë zelo nasmejal.