Naraščanje primerov ošpic

Število primerov ošpic v Evropi narašča že drugo leto zapored in bi lahko že kmalu preseglo skupno število lani zabeleženih primerov, sta danes opozorila Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) in Unicef. Države sta pozvala k hitremu ukrepanju in okrepitvi cepljenja.

V prvih treh mesecih letošnjega leta so v 45 od 53 držav evropske regije WHO, ki vključuje tudi Srednjo Azijo, zabeležili že 56.634 primerov ošpic in štiri smrtne primere. To je samo 5000 primerov manj kot lani, ko so v celotnem letu iz 41 držav poročali o 61.070 primerih ošpic in 13 smrtnih primerih. To je tudi 60-krat več kot leta 2022, ko so poročali o 941 primerih ošpic.

WHO in Sklad Združenih narodov za otroke (Unicef) sta v skupnem sporočilu za javnost opozorila, da imajo ošpice uničujoč učinek na zdravje otrok, pri čemer so hudim zapletom najbolj izpostavljeni majhni otroci. Zaradi visoke stopnje hospitalizacije in dolgotrajne oslabitve imunskega sistema so tudi bolj izpostavljeni drugim nalezljivim boleznim.

Izpostavili so, da je bila lani hospitalizirana več kot polovica oseb, ki je zbolela za ošpicami. Skoraj polovica obolelih so bili otroci, mlajši od pet let, saj mnoge med pandemijo covida-19 niso redno cepili proti ošpicam in drugim boleznim, medtem ko se je precepljenost v letih 2021 in 2022 le počasi krepila.

Regionalni direktor WHO za Evropo Hans Kluge je poudaril, da bi že en sam primer ošpic moral pomeniti nujen poziv k ukrepanju, saj ne bi smel nihče trpeti zaradi posledic te uničujoče bolezni, ki jo je mogoče zlahka preprečiti.

Vse države je pozval k takojšnjemu ukrepanju. Tudi tiste, v katerih je splošna precepljenost visoka, je pozval k cepljenju ranljivih skupin, k zapolnitvi vrzeli, da bi preprečili širjenje bolezni v skupnostih.

Regina De Dominicis, direktorica Unicefovega regionalnega urada za Evropo in Srednjo Azijo, je prav tako vlade pozvala k nujnim ukrepom tako za krepitev zdravstvenih sistemov kot k izvajanju učinkovitih ukrepov javnega zdravstva, da bi vsem otrokom zagotovili zaščito, so sporočili iz Slovenske fundacije za Unicef.

Po minuli teden objavljenih podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje so v Sloveniji letos potrdili enajst primerov ošpic.

Ošpice se prenašajo s kihanjem ali kašljanjem. Bolnik je kužen že okoli štiri dni pred pojavom izpuščaja in še štiri dni zatem. Bolezen se najhitreje prenaša v okoljih, kot so vrtci, šole, pa tudi na množičnih prireditvah.