V prometni nesreči umrl znani bobnar (FOTO)

Ker je 29-letni Rajko Ropoša iz Beltincev na predobravnavnem naroku priznal krivdo za kaznivo dejanje povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti, v kateri je ena oseba umrla, je sodnik okrožnega sodišča v Murski Soboti Branko Palatin z izrekom kazenske sankcije končal obravnavo. Po dogovoru med tožilko Jano Rogan in zagovornikom obtoženega, odvetnikom Jožetom Šafaričem, je sledil predlogu tožilstva in mu izrekel eno leto in šest mesecev zapora.

Rajko Ropoša je krivdo takoj priznal. FOTO: Oste Bakal

Glede na olajševalne okoliščine, predvsem da je priznal krivdo, da je v času nesreče vozil trezen, da doslej ni obravnavan za nobeno kaznivo dejanje ali prekršek, da je mlad, se je Roganova strinjala, da kazen odsluži v obliki dela v splošno korist. Tako so kazen iz poldrugega leta zapora spremenili v 550 ur družbenokoristnega dela, ki jih mora opraviti v najmanj dveh letih od pravnomočnosti sodbe. Ob tem je Palatin izrekel še stransko sankcijo, devetmesečno prepoved vožnje vozil, za katera je potrebna B-kategorija. Na predlog zagovornika Šafariča je sodišče obtoženega Ropošo, ki prejema le nekaj čez 500 evrov neto plače, oprostilo plačila stroškov sodnega postopka.

Žarko Sreš za svojimi bobni. FOTO: Družinski arhiv

Tožilka je prej prebrala obtožnico, v kateri je Ropoši očitala, da je v sredo, 15. junija lani, ob 15.44 v križišču za naselje Satahovci povzročil prometno nesrečo, v kateri je umrl voznik kolesa z motorjem aprilia. Z ogledom kraja prometne nesreče in zbiranjem obvestil so policisti ugotovili, da je zavijal levo v smeri naselja Satahovci in odvzel prednost pred voznikom mopeda, ki je pravilno pripeljal iz nasprotne smeri. Zdravnik je na kraju dogodka potrdil smrt 60-letnega voznika mopeda Žarka Sreša iz Bakovcev, ki se je peljal iz službe v Zdravilišču Radenci.

Letos naj bi se upokojil

Obtoženi je krivdo s solznimi očmi takoj priznal in dodal, da zelo obžaluje, da se je to zgodilo. Po besedah odvetnika Šafariča ga je nesreča zelo prizadela, saj se je več mesecev zdravil pri nevropsihiatru. Ob tem je prosil sodišče, da njegovemu varovancu omili stransko sankcijo, saj je javni prevoz dandanes redek in se bo težko peljal na družbenokoristno delo. Ker zakonodaja nižje sankcije ne dovoljuje, mu niso ugodili. S tem je zadeva zaključena, sodba je pravnomočna.

Žarko Sreš je skoraj vse življenje tako ali drugače blažil bolečine drugih, saj je bil več desetletij zaposlen v Zdravilišču Radenci, najprej kot fizioterapevt, v zadnjih letih pa je kot medicinski tehnik delal pri specialistih kardiologih. Letos naj bi se nameraval upokojiti. O njem vsi vedo povedati le najboljše. Bil je dober mož in oče dveh zdaj odraslih sinov, sicer pa tudi ljubiteljski potapljač ter znani glasbenik, bobnar nekoč priljubljene skupine D'Kwaschen Retashy. Prej je bil del pomurske glasbene skupine Avantura, ki sicer obstaja že več kot dvajset let, njen član je tudi brat Jože.