V prometni nesreči udeleženo tovorno in tri osebna vozila

V sredo okoli 7. ure se je na cesti v naselju Krašce zgodila prometna nesreča, v kateri so bili udeleženi vozniki tovornega in treh osebnih vozil. Do prometne nesreče je prišlo, ker je voznik tovornega vozila nepravilno prehiteval traktor pred seboj ter zapeljal na nasprotno stran ceste in trčil v vozilo voznice, ki je pripeljala nasproti.

V udeleženo osebno vozilo sta zaradi prekratke varnostne razdalje z osebnimi vozili trčili še dve voznici. Pri tem se je prva udeležena voznica lažje telesno poškodovala. Ljubljanski policisti vodijo prekrškovni postopek.