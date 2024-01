V pralnico ga ni bilo, zato mora v zapor

Ko je Janu Kočiću višje sodišče kazen zaradi tragedije na ljubljanski Celovški cesti zvišalo na tri leta zapora, ga ni bilo več v Sloveniji. Eden od 29-letnikovih znancev nam je povedal, da se za nesrečo ne čuti krivega, zato mu na misel ne pride, da bi odšel za zapahe, in jo je raje popihal v neznano. Za njim je razpisano iskanje.

Polovico prisojene mu kazni je sicer preždel v priporu, preostane mu še leto in pol ječe, a čas, ki ga mora preživeti za rešetkami, se je podaljšal še za tri mesece in 19 dni; zaradi nekega drugega kaznivega dejanja bi namreč moral opravljati družbenokoristna dela.

360 ur bi moral delati

Sto devet dni zapora si je nakopal z neopravljenimi deli. Leta 2017 je bil na ljubljanski kazenski sodniji zaradi velike tatvine obsojen na šest mesecev zapora. Sodišče je bilo do njega milostno in mu sporočilo, da ne bo šel sedet, če v roku dveh let opravi 360 ur del v splošno korist – en dan zapora so nadomestili z dvema urama del.

Sodišče ne verjame zgodbi o težavah z alergijo.

Potem pa se je zgodila prometna nesreča. Zelo huda kazen mu je pretila, tožilstvo je namreč trdilo, da je 20. marca 2017 ob 22.46 s predrzno in objestno vožnjo zakrivil smrt 20-letne kolesarke Ine Golob. V križišču z Bravničarjevo in Korenčanovo ulico naj bi pri rdeči luči zapeljal skozi križišče, njegova hitrost pa naj bi bila vsaj 120 kilometrov na uro (dovoljenih je do 70). Kolesarka naj bi križišče prečkala pri zeleni luči, trčenje audija vanjo pa je bilo na zebri tako silovito, da je dekle vrglo 63 metrov stran, obležala je mrtva.

S pomočjo izvedencev pa je okrožno sodišče ugotovilo, da ni lagal, ko je vztrajal, da je njemu gorela zelena luč, ne pa kolesarki. Tudi hitrost vožnje naj ne bi bila več kot 120 kilometrov na uro, ampak najmanj 105. Okrožni sodnik Marjan Pogačnik mu je prisodil dve leti in tri mesece zapora, pozneje je torej kazen zvišalo višje sodišče.

Tukaj je obležala mlada kolesarka. FOTO: Foto: Boštjan Celec

Zaradi nesreče je bil Kočić leto in pol v priporu, iz njega se je vrnil na dan okrožne sodbe 28. septembra 2018. V zgodbi o veliki tatvini je imel torej še dovolj časa, da opravi družbenokoristna dela. Naložili so mu, da 360 ur oddela v pralnici doma starejših Deos Trnovo.

In ko je preteklo dve leti od sodbe, so pristojni upravo za probacijo zaprosili, naj pri Deos Trnovo preverijo, ali je obsojenec zadano mu nalogo opravil v celoti. Odgovor je bil, da ne. Konec novembra 2018 je pri njih res začel delati in do konca januarja 2019 je bil priden, saj je prišel vsak dan in delal po tri ure. Februarja je prišel le petkrat, marca pa desetkrat, odtlej pa o njem ni bilo ne duha ne sluha. Ur, ki jih je opravil, pa je bilo le za 142 delovnih dni.

3 leta zapora je bila kazen za nesrečo.

Sodišče je torej izdalo sklep, da mora za čas neopravljenih del v arest. Njegov odvetnik Benjamin Peternelj je temu ugovarjal. Njegov klient naj bi pristojne v domu starejših občanov opozarjal na to, da ni več zmožen delati zaradi težkih pogojev dela in alergije na prah, ter jih zaman prosil, naj mu dodelijo drugo delo. Poleg tega, tako odvetnik, po prihodu iz pripora si je moral zagotoviti lastno eksistenco in sprejeti delo v avtopralnici, kjer je garal po 12 ur na dan, saj ima veliko obveznost do Fursa – skoraj 50.000 evrov.

Vodstvo Deos Trnovo pa je zatrjevalo, da Kočić ne govori resnice. Direktorica Tinkara Godec je sodišču sporočila, da ni nikoli prišel k njej ali komur koli drugemu z željo po zamenjavi delovnega mesta niti ni omenjal domnevnih težav zaradi alergije. In sodišče ji je verjelo. Če in ko se Jan Kočić vrne v Slovenijo ali nam ga izročijo iz tujine, bo torej moral zaradi nesreče za leto dni in pol v ječo, za še 109 dni pa zaradi velike tatvine.