V požaru zgorela avtomehanična delavnica (FOTO)

V ponedeljek ob 18.16 je v naselju Lome, občina Idrija, zagorelo v prostorih avtokleparske in avtomehanične delavnice.Požar so začeli gasiti prisotni, dokončno pa so ogenj, ki je zajel osebno vozilo, opremo in orodje v delavnici, pogasili gasilci PGD Črni Vrh in Idrija.Prezračili so tudi prostore in s toplotno kamero pregledali delavnico ter stanovanjske prostore v nadstropju nad delavnico, poroča uprava za zaščito in reševanje.