V požaru v Tržiču se je hudo poškodoval 58-letni moški, odpeljali so ga z rešilnim vozilom

Kot smo že poročali, je požar večstanovanjske stavbe na območju Tržiča pogašen. Po do sedaj znanih podatkih naj bi do požara prišlo v zgornjem stanovanju stavbe, v katerem je bil 58-letni moški. V požaru je bil hudo telesno poškodovan. Na kraju mu je prvo pomoč nudilo zdravstveno osebje in ga z reševalnim vozilom prepeljalo v zdravstveno ustanovo.

Požar se je razširil tudi na druga stanovanja in ostrešje hiše. V času požara je bilo v stavbi še devet stanovalcev, ki so bili uspešno evakuirani, in nihče od njih ni bil telesno poškodovan. Zaradi zagotavljanja varnosti je bilo evakuiranih še osem stanovalcev iz bližnjih okoliških hiš.

Vzrok požara še ni znan

Policisti in kriminalisti bodo v nadaljevanju, ko bo to varno, opravili ogled in nadaljevali z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah požara. Vzrok požara še ni znan in je predmet nadaljnje kriminalistične preiskave. V požaru je nastala velika premoženjska škoda. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.

»Do zaključka aktivnosti interventnih služb še vedno prosimo občane, da se ne zadržujejo v bližini intervencije in upoštevajo navodila policistov, da bodo interventne službe nemoteno zaključile svoje delo,« je sporočil Roland Brajič, predstavnik za odnose z javnostmi na Policijski upravi Kranj.