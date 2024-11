V Tržiču zagorelo v večstanovanjski hiši: ceste zaprte, izvedli evakuacijo

Po poročanju Policijske uprave Kranj so bili policisti danes okoli 17.25 obveščeni o požaru v večstanovanjski hiši. Interventne službe so na kraju. Gasilci požar še gasijo. Policisti so zavarovali širše območje požara. Določene ceste v okolici so zaprte. Poteka evakuacija. Upoštevajte navodila policistov ter drugih interventnih služb, so pozvali v policiji.

Policija prosi vse, da na kraj ne hodijo in se ne zadržujejo v bližini, da bodo interventne službe nemoteno opravile svoje delo.

Bližnje okoliške prebivalce prosijo, da naj zaradi požara in dima zaprejo okna stanovanj ali hiš.

Požar v Tržiču FOTO: Radio Sora/zaslonska slika

Močna eksplozija

Poveljnik Civilne zaščite Tržič Peter Rotar je pojasnil, da je poškodovana ena hiša, iz katere so evakuirali prebivalce. Preventivno so evakuirali tudi sosednji dve hiši. Na terenu se z ognjem skupno bori 90 gasilcev, ena oseba naj bi bila poškodovana.

Menda naj bi se ob začetku požara slišala močna eksplozija. Tako pravi naša bralka Vesna. »Ravno sem bila v trgovini in zaslišala sem čuden zvok,« je povedala domačinka.

Izkazalo se je, da je v približno kilometer oddaljenem središču Tržiča izbruhnil požar. Ognjeni zublji so zajeli večstanovanjsko stavbo zraven znamenite Kurnikove hiše. Ta ni bila poškodovana.