V Portorožu ženska s psom ugriznila redarja

Na letošnji zadnji julijski večer so imeli redarji v Portorožu težave z žensko. V poročilu Policijske uprave Koper pišejo, da sta redarja žensko, ki je sprehajala psa brez povodca po plaži Portorož, opozorila, ta pa je enega od njiju brcnila in ugriznila. Po prihodu policistov na kraj se ni hotela umiriti, pa tudi ni hotela podati osebnih podatkov, poleg tega je zmerjala policiste. Odrejeno ji je bilo pridržanje, ugotavljanje identitete pa je pokazalo, da gre za 29-letno žensko iz Slovenj Gradca.V postopku so ji zasegli tudi gram posušenih rastlinskih delcev (sumijo na konopljo), ki so bili poslani na ekspertizo.Zoper žensko sledi kazenska ovadba za kaznivo dejanje preprečitev uradnega dejanja za oškodovana redarja ter za kaznivo dejanje grožnje. Odrejen je bil strokovni pregled na alkohol, mamila in zdravila, poleg tega so ji izdali plačilni nalog za več kršitev.