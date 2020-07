Slovenka Aneta A. (34) hrvaškemu policistu pljunila v obraz (VIDEO)

»Ubila vas bom in vse vaše«

Na Hrvaškem še vedno odmeva incident, ki ga je zakuhala 34-letna Slovenka, ko je v Poreču pijana povzročila prometno nesrečo, nato pa celo ugriznila hrvaškega policista . Na dan je prišlo nekaj več podrobnosti o dogodku, po katerem so Slovenko odpeljali na psihiatrijo.. (34) je bila v soboto za volanom peugeota 508 z ljubljanskimi registrskimi oznakami, ko je vozila po cesti od Tara do Poreča in se nekajkrat za las izognila čelnemu trčenju z nasproti vozečimi avtomobili zaradi vijuganja po cesti. Na poreški obvoznici je v krožnem križišču trčila v renault kadjar, njen avto pa je nato odbilo v prometni znak. Ob tem se je po prsnem košu poškodovala njena sopotnica. (31).Kot je razvidno s posnetka, ki ga je objavil portal 24sata.hr, je voznica skozi odprto okno ostalim voznikom pokazala sredinec. Ko je ugotovila, da je njeno vozilo nevozno, se je njen šov šele začel, saj so na prizorišče prihiteli policisti.Očitno pijana Slovenka najprej ni pristala na alkotest. Lagala je, da ni vozila peugeota, iz katerega se je komaj skobacala, nato pa je histerično začela vpiti na policiste in jih po poročanju hrvaških medijev žalila, zato so ji nadeli lisice. To pa je ni umirilo. Dva policista je poskušala ugrizniti, pri tretjem pa ji je to tudi uspelo. Zagrizla naj bi v ščitnik njegove desne noge. Ko so jo le strpali v policijsko vozilo, pa naj bi enemu izmed mož postave še pljunila v obraz. »Je**la bom mamo tistemu, ki me je zvezal. Maščevala se bom, smeti policijske, vi ste živali. Ubila vas bom in vse vaše,« naj bi 'bruhalo' iz nje. Med vožnjo proti poreški policijski postaji naj bi se policistom iztrgala iz rok in padla na hrbet, enega policista pa brcnila z nogo v obraz.Še isti večer so jo odpeljali na psihiatrični oddelek bolnišnice v Pulju, na sodišču pa jo čaka zagovor zaradi številnih obtožb, med drugim zaradi kršenja prometnih predpisov, zavračanja alkotesta, groženj in fizičnega napada na policiste, še poroča 24sata.hr.