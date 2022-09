V oko mu je priletela krogla za paintball

Aprila pred sedmimi leti si je takrat 11-letni deček poškodoval oko pri igri paintball. Nezgoda je pustila določene posledice (slabši vid), verjetno bo imel težave tudi v prihodnje. Od družbe, ki je paintball tržila, in zavarovalnice, pri kateri je imela zavarovano odškodninsko odgovornost, so starši v dečkovem imenu zahtevali odškodnino.

Primer je romal do vrhovnega sodišča. FOTO: Leon Vidic

Od zahtevanih 64.521 mu je prvostopenjsko sodišče prisodilo 24.313 evrov z obrestmi, pri čemer je presodilo, da je odgovornost tožene družbe 60-, tožnika pa 40-odstotna. Višje sodišče je zadevo obrnilo na glavo, ko je ugodilo pritožbama toženih strank in zavrnilo tudi tisti del tožbenega zahtevka za prisojenih 24 tisočakov.

Dečkovi zastopniki so bili z revizijo delno uspešni na vrhovnem sodišču. To je odločitev višjega sodišča spremenilo tako, da je pritrdilo sodišču prve stopnje glede razmerja odgovornosti med tožnikom in toženkama, primer pa vrnilo pritožbenemu sodišču, naj ponovno odloči o višini odškodnine in stroških postopka.

Pripada mu 30.000 evrov odškodnine oziroma ob upoštevanju njegovega 40-odstotnega soprispevka 18 tisočakov.

Višje sodišče je v ponovnem odločanju prisojeno odškodnino 24.313 evrov znižalo na 18.313 evrov. Dečku namreč za nepremoženjsko škodo pripada 30.000 evrov odškodnine, ob upoštevanju njegovega 40-odstotnega soprispevka k dogodku pa mu morata toženki plačati 18 tisočakov. Nobenega dvoma ni, da je bil 11-letni fant zelo prestrašen ob tem, ko mu je v oko priletela krogla za paintball in povzročila izjemno hudo bolečino, krvavitev, začasno na oko ni nič videl in vse do laserske operacije v tujini ni vedel, ali se bo poškodovano oko pozdravilo (eno operacijo je imel tudi v Ljubljani).

Stanje se je dejansko popravilo po laserski operaciji na kliniki v Beogradu, strah ga je bilo še vedno, saj je obstajala možnost, da se katarakta poveča oziroma da se motnjava v leči v prihodnosti razširi proti vidni osi, kar bi zahtevalo menjavo leče z umetno. A ta strah z leti jenja, saj je po mnenju izvedenca glede na to, da je od poškodbe minilo več kot štiri leta, pa se stanje ne poslabšuje, malo verjetno, da bo potrebna zamenjava leče.

Strah tožnika je vedno blažji in bo sčasoma izzvenel, blagi strah pa ni pravna podlaga za odškodnino, je višje sodišče pojasnilo svojo odločitev o znižanju dela odškodnine za pretrpljeni strah. In dodalo, da iz izvedenskega mnenja oziroma njegove dopolnitve izhaja, da deček ne trpi trajnih posledic.