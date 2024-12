V občini Šmarje pri Jelšah zagorelo, dom zelo uničen (FOTO)

Iz Prostovoljnega gasilskega društva Zibika so sporočili, da je danes ob 7.49 zagorelo v občini Šmarje pri Jelšah, natančneje v naselju Cerovec.

Kot so zapisali, je gorel lovski dom LD Šmarje pri Jelšah. Požar je že pogašen, pogasili pa so ga gasilci PGD Zibika, Šmarje pri Jelšah, Sveti Štefan in Šentvid pri Grobelnem, so še zapisali.

Kot je videti na slikah, je gorelo v zgornjem delu doma, ogenj pa je močno uničil streho in prostore v zgornjem nadstropju. O morebitnih poškodovanih ne poročajo.