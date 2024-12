Gasilci so se hitro odzvali, a so bili prepozni (FOTO)

Gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Bevke včeraj niso imeli mirnega večera. Na Facebooku so sporočili, da je večer prekinil pisk pozivnikov.

»Zagorel je kozolec, kjer je bila skladiščena mrva in nekaj kmetijskih strojev. Žal je kljub našemu hitremu posredovanju objekt popolnoma uničen. Ob tem bi želeli posvariti, da je do neljubega dogodka prišlo zaradi človeške nepremišljenosti,« so zapisali.

Kot je sporočil bralec Darko, naj bi bil požar po besedah lastnika podtaknjen.