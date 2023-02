V nočnem pretepu sta jih skupila še varnostnika

Ponoči, okoli 3. ure so bili policisti PU Ljubljana obveščeni o pretepu med več osebami na območju Kočevja. Po doslej znanih podatkih je prišlo do spora med dvema osebama, ki sta se začeli pretepati, v spor pa se je nato vpletlo še več oseb, ki so bile prisotne na kraju. Pretep sta poskušala preprečiti varnostnika, vendar so osebe nato pričele pretepati še njiju.

Ob prihodu policistov na kraj so se pretepači razbežali. Nihče od udeleženih ni bil huje poškodovan.

Policisti še nadaljujejo z zbiranjem obvestil in ugotavljanjem vseh okoliščin zaradi suma storitve kaznivega dejanja nasilništva, kršitve javnega reda in miru, ter neupoštevanja ukazov varnostnikov in tudi policistov.