V nesreči na tirih umrla Novo in Borislav, kriminalisti zdaj ovadili tri ljudi

Kriminalisti so zaključili preiskavo železniške nesreče, v kateri sta 21. decembra 2023 pri Rakitniku blizu Postojne umrla dva delavca. Kot je danes povedal vodja koprskih kriminalistov Primož Ogrinc, so zaradi utemeljenega suma kaznivega dejanja ogrožanja posebnih vrst javnega prometa ovadili tri zaposlene na Slovenskih železnicah.

Zaradi varstva osebnih podatkov na policiji niso razkrili identitete ovadenih. Na vprašanje, kakšne vloge so imeli pri nesreči ali v podjetju, je Ogrinc odgovoril, da »so zaposleni na različnih delovnih mestih«.

Na spletni strani Sindikata železniškega prometa Slovenije so lani decembra zapisali: »Poslovila sta se člana OO SŽPS PO Postojna Novo Ilić (14. marec 1964–21. december 2023) in Borislav Bogdanić (10. junij 1980–21. december 2023). Svojo življenjsko pot sta tragično končala v delovni nesreči med opravljanjem svojih delovnih obveznosti.«

Kaznivo dejanje po 325. členu kazenskega zakonika je lahko storjeno iz malomarnosti ali s kršitvijo pravil o varnosti, zanj pa je zagrožena zaporna kazen do osem let, je še povedal.

Nesreča se je zgodila v nepreglednem kamnitem useku. Potniški vlak na progi Koper-Sežana je trčil v skupino delavcev Slovenskih železnic, ki so opravljali redna vzdrževalna dela. Dva delavca sta izgubila življenje, eden je bil huje poškodovan, eden pa lažje.

Človeški faktor je bil izključni faktor za nesrečo, je potrdil vodja koprskih kriminalistov.

Preiskava je bila dolgotrajna in zahtevna

Kriminalisti so pridobili tudi poročilo interne komisije Slovenskih železnic ter poročilo službe za preiskovanje letalskih, ladijskih in železniških nesreč in incidentov pri ministrstvu za infrastrukturo. Da so lahko ugotovili odgovornost posameznikov, so morali preučiti tudi obsežno zakonodajo in pravilnike. Omenjena služba pri ministrstvu za infrastrukturo še ni objavila končnega poročila. Že januarja pa je ugotovila, da več udeleženih oseb neposredno pred nesrečo ni izvedlo predpisanih varnostnih protokolov.