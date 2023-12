Nesreča pri Postojni usodna za Nova in Borislava: Naj počivata v miru in hvala jima za vse

Slovenijo je v četrtek dopoldne pretresla vest o tragični nesreči pri Postojni. Policija je o tragičnem dogodku zapisala:

»Ob 9.21 smo bili obveščeni, da se je na železniški progi med železniškima postajama Postojna in Prestranek, pri železniškem prehodu Rakitnik, zgodila železniška nesreča, pri čemer je potniški vlak povozil skupino delavcev Slovenskih železnic, ki so na progi izvajali dela. Na kraju sta dva delavca podlegla poškodbam, druga dva sta bila huje telesno poškodovana. Štirje delavci v nesreči niso bili poškodovani.«

V času nesreče je bilo na vlaku deset potnikov, ki v nesreči niso bili poškodovani.

Do zdaj zbrani podatki kažejo, da skupina zaposlenih ni bila obveščena o prihajajočem vlaku, generalni direktor Slovenskih železnic Dušan Mes pa je že govoril o morebitnem človeškem faktorju, ki bi lahko bil odgovoren za nesrečo. A več podrobnosti bodo razkrili šele posnetki pogovorov.

Upoštevanje pravil in postopkov

Za krajši komentar smo poklicali predsednika Sindikata vzdrževalcev Slovenskih železnic Bojana Gajška. Odvrnil nam je, da dokler niso znane ugotovitve posnetkov, na katerih so beleženi pogovori, zadeve ne more komentirati.

Pa bi se takšno nesrečo dalo preprečiti? Verjetno bi se dalo preprečiti, pravi, a v isti sapi doda, da se povečuje tudi obseg del, zato je tudi morebitnih kritičnih dogodkov lahko več.

Najpomembneje pa je, poudarja, da se spoštujejo varnostni predpisi, interna varnostna pravila in postopki, ki so zelo strogi in jasno določeni.

Nova in Borislava ni več

Na spletni strani Sindikata železniškega prometa Slovenije so kolege in javnost obvestili o slovesu pokojnih: »Poslovila sta se člana OO SŽPS PO Postojna Novo Ilić (14. marec 1964–21. december 2023) in Borislav Bogdanić (10. junij 1980–21. december 2023). Svojo življenjsko pot sta tragično končala v delovni nesreči med opravljanjem svojih delovnih obveznosti.« Dodali so še: »Naj počivata v miru in hvala jima za vse. Vsem njunim najbližjim izrekamo iskreno sočutje. V mislih smo povezani z vami.«

