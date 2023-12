Pristojne službe, ki so včeraj dopoldne hitele v Rakitnik v bližini Postojne, kjer se je zgodila tragična nesreča na tirih, še ugotavljajo, kaj je šlo narobe, da je potniški vlak presenetil skupino delavcev, ki so tam opravljali dela. Dva delavca, ki ju je zadel vlak, sta bila takoj mrtva, smrtnih žrtev pa bi bilo lahko še več, saj je bilo na tem kraju po podatkih policije tedaj osem delavcev. Dva sta bila huje poškodovana, vendar na srečo nista v smrtni nevarnosti. 4 delavci so umrli na tirih v zadnjih desetih letih. Več okoliščin ene najhujših železniških nesreč pri nas bodo po besedah vod...