V nasilnem dogodku na Tolminskem umrl 25-letnik

Sinoči ob 20.14 je bila policija obveščena o nasilnem dogodku v enem od gostinskih lokalov na Tolminskem, so sporočili s PU Nova Gorica. Pojasnili so, da je med gosti lokala prišlo do spora med več osebami in da je eden izmed udeležencev uporabil ostri predmet ter z njim tako hudo poškodoval 25-letnika, da je umrl.

Policisti so zapisali, da sumijo, da je ostri predmet uporabil 56-letni državljan Slovenije. Poleg 25-letnika, ki je umrl, je bila v sporu poškodovana še ena oseba.

»Obravnavo primera so prevzeli novogoriški kriminalisti, na kraju dejanja sta bila tudi okrožna državna tožilka iz ODT v Novi Gorici in preiskovalni sodnik Okrožnega sodišča v Novi Gorici, ki je odredil sodno obdukcijo umrlega,« so sporočili s PU Nova Gorica.

Osumljenemu 56-letniku so zaradi suma storitve kaznivega dejanja uboja na kraju dejanja odvzeli prostost in bo po zaključeni preiskavi s kazensko ovadbo priveden k preiskovalnemu sodniku.

»Drugih podrobnosti v tem trenutku zaradi interesa kriminalistične preiskave in izvajanja dodatnih preiskovalnih dejanj, da bi ugotovili vsa pomembna dejstva okoliščin kaznivega dejanja, ne moremo posredovati oz. jih bomo lahko posredovali kasneje,« so še zapisali v sporočilu za javnost.