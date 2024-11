V Kopru vozila polna nezakonitih potnikov! Letos več kot 41.000 nedovoljenih vstopov

V ponedeljek, 25. novembra popoldan, so policisti PU Koper pri Gračišču ustavili Opel vivaro, italijanske registracije, ki ga je vozil 35-letni državljan Kitajske in prevažal 7 nezakonitih migrantov, prav tako državljanov Kitajske. Pri Črnem kalu so zatem ustavili še osebni avtomobil Mazda 3, ki ga je peljal 32-letni državljan Kitajske. Obe vozili so zasegli, postopki še potekajo.

Uro zatem so pri Postojni ustavili osebni avtomobil Fordov Galaxy čeških registrskih oznak, ki ga je vozil 41-letni državljan Češke. Prevažal je 5 državljanov Turčije, ki so zapustili azilni dom. Postopki še potekajo.

Nezakonito prestopili mejo

Isti dan so policisti na območju Brežic izsledili in prijeli 19 državljanov Sirije, 12 državljanov Afganistana in še 23 drugih državljanov različnih afriških in bližnjevzhodnih držav.

Začetek oktobra so policisti zasledili skupino kar 94 migrantov. FOTO: PU Ljubljana

Na območju Središča ob Dravi so tamkajšnji možje postave obravnavali državljana Irana, v Trličnem pa so izsledili tri državljane Nepala, ki so na nedovoljen način vstopili v Slovenijo. Vsi so zaprosili za mednarodno zaščito.

Policijski postopki s tujci, ki so nedovoljeno vstopili v Slovenijo, še potekajo.

Letos čez 41.000 nedovoljenih vstopov v Slovenijo

V obdobju od 1. 1. 2024 do 31. 10. 2024 je bilo obravnavanih 41.372 nedovoljenih vstopov v državo. V istem obdobju lanskega leta je bilo obravnavanih 50.613. Najpogosteje so bili obravnavani državljani Sirije, Afganistana in Turčije.

Največ primerov je obravnavala PU Novo mesto, in sicer 84,8 odstotka vseh. Na državni meji s Hrvaško je bilo obravnavanih 97,6 odstotka vseh nedovoljenih vstopov, navaja poročilo, objavljeno na spletni strani Policije.

Največ primerov je obravnavala PU Novo mesto. FOTO: Voranc Vogel

Izraženih je bilo 39.837 namer podaje prošenj za mednarodno zaščito. V letu 2023 je bilo skupno evidentiranih 48.994.

Nedovoljeno prebivanje

Zaradi nedovoljenega prebivanja je bilo letos obravnavanih veliko manj oseb, in sicer 1.495, v istem obdobju leta 2023 pa 1.816.

Na podlagi mednarodnih sporazumov so policisti tujim varnostnim organom izročili 130 oseb, v istem obdobju leta 2023 pa 236 posameznikov. Največ oseb je bilo izročenih hrvaškim varnostnim organom.