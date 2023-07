V Kopru lovijo lokalne dilerje

V prvi polovici letošnjega leta so koprski policisti pisali ovadbe za 20 kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami in omogočanja uživanja ali uporabe prepovedanih drog. Pri preiskavi teh kaznivih dejanj so koprski policisti v hišnih preiskavah poleg droge zasegli še gotovino, pripomočke za pakiranje prepovedane droge in nosilce elektronskih naprav. Dva preprodajalca sta končala v priporu. Ugotovili so tudi 49 prekrškov, ko so imeli storilci v posesti manjše količine prepovedanih drog za enkratno ali večkratno uporabo.

Grozi jim zapor. FOTO: Uroš Hočevar

Heroin, kokain, tablete

Tako so januarja zalotili 25-letnika iz Kopra, ki so mu v postopku zasegli dvanajst odmerkov kokaina in hladno orožje, in sicer boksar. Prav tako januarja so obravnavali 38-letnika iz Kopra, ki je imel pri sebi z namenom nadaljnje prodaje 166 tablet prepovedane droge. Januarja so opazili prodajo heroina med dvema Koprčanoma; oba so prijeli, v postopku in preiskavi stanovanja in drugih prostorov pa so zasegli večjo vsoto gotovine, 27 gramov heroina in 126 tablet.

Marca so ujeli 48-letnika iz Kopra, ki preprodaja manjše količine droge lokalnim odvisnikom. Med preiskavo so mu zasegli 63 gramov kokaina, 83 gramov heroina, 28 tablet ter dve pištoli, za kateri nima dovoljenja. V okolici Kopra so marca 41-letniku, ki prodaja drogo, zasegli skupno 36 gramov kokaina, 83 gramov heroina in 4 grame konoplje. Marca so prijeli tudi 39-letnega državljana Italije in mu zasegli večje število odmerkov anaboličnih steroidov. Sumijo, da jih je nameraval preprodati.

Aprila so prijeli 48-letnika ter mu zasegli 242 tablet prepovedane droge, preiskovalni sodnik pa ga je poslal v pripor. Tam se mu je pridružil 41-letni Koprčan, ki so ga junija ujeli, da odvisnikom prodaja manjše količine droge. Zasegli so mu več odmerkov kokaina in heroina. »Policisti intenzivno nadaljujejo izvajanje nalog na področju prepovedanih drog na območju Kopra,« preprodajalcem sporoča Anita Leskovec, tiskovna predstavnica PU Koper.