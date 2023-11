V istem dnevu že tretjič ukradel 14 steklenic

Včeraj ob 15.47 so na PU Koper poklicali iz ene od koprskih prodajaln, kjer je moški v istem dnevu že tretjič ukradel artikle (14 steklenic alkoholne pijače) in pobegnil.

Na kraj so bili takoj napoteni policisti in vodniki službenih psov. Prav policista vodnika službenega psa sta osumljenega kmalu izsledila. Zaradi neupoštevanja ukazov policista sta zoper njega uporabila prisilna sredstva in mu izdala plačilni nalog zaradi kršitve zakona o javnem redu in miru.

Policisti Policijske uprave Koper so v zadnjih 24ih urah intervenirali v 49 nujnih primerih in na številko 113 prejeli skupno 147 klicev. Obravnavali so 15 prometnih nesreč z materialno škodo, s področja kriminalitete so obravnavali 4 tatvine, zaradi kršitev javnega reda je bilo 6 intervencij. Na območju PU Koper so policisti v zadnjih 24ih urah obravnavali 13 nezakonitih prehodov državne meje.

Nadaljnji postopek so prevzeli koprski policisti, ki bodo zanj spisali kazensko ovadbo.